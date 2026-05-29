Значительной жары в областях Украины не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине?

В субботу, 30 мая, на территории Украины ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, а в южных и восточных регионах днем местами возможны грозы. В ночное время на Закарпатье и востоке страны осадков не прогнозируют.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В юго-западной части страны днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +11 до +16. На западе страны ночью ожидается +8...+13 градусов, днем – +17...+22, а на Закарпатье воздух прогреется до +24 градусов.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +14...+16;

Ужгород +21...+23;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +19...+21;

Ровно +16...+18;

Житомир +13...+15;

Винница +15...+17;

Одесса +15...+17;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +12...+14;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +12...+14;

Харьков +12...+14.



Погода в Украине на 30 мая / Карта Укргидрометцентра

Напомним, В ближайшие дни в Украине ожидается заметное похолодание по сравнению с предыдущим периодом, однако о заморозках речь пока не идет. По словам представительницы Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, соответствующих погодных условий для снижения температуры до нулевых или минусовых значений нет. Синоптики отмечают, 30 мая станет одним из самым прохладным днем этого периода. Незначительное снижение температуры коснется даже южных областей, однако резкого похолодания или опасных явлений не прогнозируется.