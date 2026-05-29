Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Будут ли заморозки в Украине?

Синоптик говорит, что 29 и 30 мая станут самыми прохладными днями по сравнению с прошлыми. В эти дни незначительное похолодание охватит и южные регионы. В частности, 29 мая ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла.

Днем столбики термометров повысятся лишь в пределах от 13 до 18 градусов тепла. Впрочем, несмотря на такие условия возвращения заморозков пока не прогнозируют, поскольку этому будут препятствовать атмосферные фронты, облачность и дожди.

Так, +5...+10 градусов – это невысокие показатели, но заморозков быть не должно, потому что в это время это же будут проходить атмосферные фронты, ожидается облачность, а такие предпосылки не способствуют образованию заморозков,

– рассказала она.

Наталья Птуха объяснила, что заморозки обычно возникают во время антициклона, ясной и безветренной погоды, которая не сопровождается существенными осадками. Но текущая синоптическая ситуация, по ее словам, значительно отличается.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что на территорию Украины будет поступать холодная воздушная масса в сопровождении облачности и осадков. Именно поэтому по состоянию на сейчас серьезных предпосылок для образования заморозков нет.

Что будет с погодой вскоре?

В целом погода в течение ближайших дней будет прохладной и по большей части неустойчивой, снизятся как ночные, так и дневные максимумы. Подобные условия задержатся на территории Украины как минимум до конца текущего месяца.

Более того, в некоторых западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ранее объявили I уровень опасности – желтый. Причиной такого ухудшения погоды станут порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.