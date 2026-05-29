Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також В Україну суне похолодання: де прогримлять грози і випадуть дощі 29 травня

Чи будуть заморозки в Україні?

Синоптикиня каже, що 29 та 30 травня стануть найпрохолоднішими днями у порівнянні з минулими. У ці дні незначне похолодання охопить і південні регіони. Зокрема, 29 травня вночі очікується від 5 до 10 градусів тепла.

Удень стовпчики термометрів підвищаться лише в межах від 13 до 18 градусів тепла. Утім, попри такі умови повернення заморозків наразі не прогнозують, оскільки цьому перешкоджатимуть атмосферні фронти, хмарність і дощі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Так, +5...+10 градусів – це невисокі показники, але заморозків бути не повинно, тому що у цей час це ж таки будуть проходити атмосферні фронти, очікується хмарність, а такі передумови не сприяють утворенню заморозків,

– розповіла вона.

Наталія Птуха пояснила, що заморозки зазвичай виникають під час антициклону, ясної та безвітряної погоди, яка не супроводжується істотними опадами. Але поточна синоптична ситуація, за її словами, значно відрізняється.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що до території України надходитиме холодна повітряна маса у супроводі хмарності та опадів. Саме тому станом на зараз серйозних передумов для утворення заморозків немає.

Що буде з погодою незабаром?

Загалом погода протягом найближчих днів буде прохолодною і здебільшого нестійкою, знизяться як нічні, так і денні максимуми. Подібні умови затримаються на території України щонайменше до кінця поточного місяця.

Ба більше, у деяких західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях раніше оголосили I рівень небезпечності – жовтий. Причиною такого погіршення погоди стануть пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.