Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать от погоды 29 мая?

По прогнозам синоптиков, 29 мая на просторах Украины будет господствовать холодная и влажная воздушная масса, которая будет продолжать поступать с севера Европы.

Погоду будет определять поле пониженного давления, а днем атмосферные фронты принесут кратковременные дожди почти во все регионы, кроме западных областей.

В западных областях (кроме Закарпатья), а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В южной части страны местами также прогремят грозы.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов тепла, днем – от 13 до 18 градусов.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности – желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Прогноз погоды на 29 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что будет с погодой в июне?

По прогнозу синоптиков, в течение следующего месяца средняя температура воздуха в Украине составит 19 – 23 градуса тепла. В Карпатах и Крымских горах ожидается несколько прохладнее погода – от 16 до 20 градусов тепла.

Такие показатели примерно на 1,5 градуса будут превышать климатическую норму. В то же время количество осадков, по данным Укргидрометцентра, будет оставаться в пределах нормы. В большинстве областей за месяц может выпасть от 49 до 90 миллиметров осадков.