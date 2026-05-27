Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Что будет с погодой в июне?

Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в следующем месяце на территории Украины составит от 19 до 23 градусов тепла. В Карпатах и Крымских горах значения будут колебаться от 16 до 20 градусов тепла.

Это примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы. В то же время месячное количество осадков, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет в пределах нормы. Также в большинстве регионов может выпасть 49 – 90 миллиметров осадков.

В Карпатах прогнозируют значительно больше – от 117 до 171 миллиметров, что составляет 90 – 120% от нормы.

Какова общая климатическая характеристика июня?

По климатическим данным, средняя температура воздуха в Украине во время этого периода обычно – от 17 до 22 градусов тепла, а в горных районах фиксировали от 11 до 18 градусов тепла. Абсолютный минимум мог опускаться до морозов.

Соответствующие значения составляли от 4,4 градусов тепла до 2,6 градусов мороза. В Карпатах и в Крыму фиксировали от 1,8 до 5 градусов мороза, в южной части даже самые низкие показатели были плюсовыми – от 5,5 до 9 градусов тепла.

Абсолютный максимум достигал от 32 до 38 градусов тепла, а иногда на юге и востоке страны было почти 40 градусов тепла. В горах Крыма и Карпатах температурные рекорды были несколько ниже, до 36 градусов тепла.

Среднемесячное количество осадков за месяц составляет от 39 до 93 миллиметров, однако в Карпатах может превышать 150 миллиметров, а на высокогорье достигать 184 миллиметров. В Крыму фиксировали лишь от 28 до 38 миллиметров.

В июне более активными становятся грозовые процессы, чаще наблюдаются град и шквалы,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Вышеупомянутые значения не являются точным прогнозом на месяц, а является лишь анализом показателей прошлых лет!

Что недавно прогнозировали?

Синоптик Виталий Постригань предупреждал об ощутимом похолодании, которое также принесет кратковременные дожди и грозу, а также сильные порывы ветра. Температурные показатели могут снизиться на минимум 4 – 6 градусов.

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что до конца текущей недели на территории Украины ожидается значительное похолодание, усиление ветра и дожди различной интенсивности. Также специалист сообщал о грозах.