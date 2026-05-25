Об этом сообщает прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

У понедельник, 25 мая, будут кратковременные дожди и грозы, возможны шквалы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 градусов, днем +18...+23 градусов, в центральных и южных областях – +24...+29 градусов.

У вторник, 26 мая, исключительно на севере и востоке возможны кратковременные дожди и грозы, местами будут шквалы. Температура воздуха ночью будет +10...+15 градусов, днем +19...+24 градусов, а на севере Левобережья около +20 градусов. Наиболее жарко будет на крайнем юге – +23...+28 градусов.

У среду, 27 мая, дожди пройдут в Карпатах, северных, центральных и восточных областях, по Украине возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, а днем возрастет до +16...+22 градусов.

У четверг, 28 мая, в большинстве областей возможны дожди с грозами, местами прогнозируют сильный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 градусов, а днем ожидается лишь около +12...+18 градусов.

У пятницу, 29 мая, днем возможны кратковременные дожди и грозы, местами ожидаются сильные порывы ветра. Ночью температура воздуха составит лишь +3...+8 градусов, зато днем она вырастет до +13...+18 градусов.

Какие условия будут на выходных?

У субботу, 30 мая, в большинстве областей, за исключением западных, сохранится дождливая и холодная погода. Температура воздуха ночью будет +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов, в южных и западных областях +18...+23 градусов.

У воскресенье, 31 мая, ожидаются дожди, в северо-западных областях возможны осадки в сопровождении грозы и шквалы. Ночью прогнозируют +4...+9 градусов, днем столбики термометров повысятся и будут в диапазоне +16...+22 градусов.

Что прогнозировали синоптики недавно?

Ранее сообщали, что на ближайшей неделе в Украине ожидается постепенное изменение температурного фона, сначала погода будет соответствовать сезонной норме, однако позже значения станут ниже привычных для текущего периода.

В целом погода над территорией Украины будет оставаться нестабильной еще как минимум в течение ближайших дней. Она будет сопровождаться дождями и шквалами, местами синоптики прогнозируют грозы и ливни.