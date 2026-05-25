Про це свічдить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 25 травня, будуть короткочасні дощі та грози, можливі шквали. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, удень +18…+23 градусів, у центральних та південних областях – +24…+29 градусів.

У вівторок, 26 травня, виключно на півночі та сході можливі короткочасні дощі і грози, подекуди будуть шквали. Температура повітря вночі буде +10...+15 градусів, удень +19...+24 градусів, а на півночі Лівобережжя близько +20 градусів. Найбільш спекотно буде на крайньому півдні – +23...+28 градусів.

У середу, 27 травня, дощі пройдуть у Карпатах, північних, центральних і східних областях, по Україні можливий сильний вітер. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень зросте до +16…+22 градусів.

У четвер, 28 травня, у більшості областей можливі дощі з грозами, подекуди прогнозують сильний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+11 градусів, а вдень очікується лише близько +12…+18 градусів.

У п'ятницю, 29 травня, вдень можливі короткочасні дощі та грози, місцями очікуються сильні пориви вітру. Уночі температура повітря становитиме лише +3…+8 градусів, натомість удень вона зросте до +13…+18 градусів.

Які умови будуть на вихідних?

У суботу, 30 травня, у більшості областей, за винятком західних, утримається дощова і холодна погода. Температура повітря вночі буде +4…+9 градусів, удень +12…+17 градусів, у південних та західних областях +18…+23 градусів.

У неділю, 31 травня, очікуються дощі, у північно-західних областях можливі опади у супроводі грози та шквали. Уночі прогнозують +4…+9 градусів, удень стовпчики термометрів підвищаться і будуть в діапазоні +16…+22 градусів.

Що прогнозували синоптики нещодавно?

Раніше повідомляли, що найближчого тижня в Україні очікується поступова зміна температурного фону, спочатку погода відповідатиме сезонній нормі, проте пізніше значення стануть нижчими за звичні для поточного періоду.

Загалом погода над територією України залишатиметься нестабільною ще щонайменше впродовж найближчих днів. Вона супроводжуватиметься дощами та шквалами, подекуди синоптики прогнозують грози і зливи.