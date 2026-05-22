Про це свідчить останній прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Грози та дощі накриють низку областей, але пригріє до +30: прогноз погоди в Україні на 22 травня

Чи буде різке погіршення погоди?

За оновленими даними синоптиків, протягом 22 травня на території України очікуються короткочасні дощі та грози, водночас град та шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду накриють південні та центральні регіони.

Винятком стануть більшість західних областей. Згідно з оприлюдненою інформацією, аналогічні умови у вигляді короткочасних дощів та грози прогнозують 23 травня у південних, східних і більшості центральних регіонів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Протягом 24 травня така негода короткочасні дощі та грози змістяться та очікуються лише на південному сході країни. Натомість у інших регіонах істотних опадів не передбачають. Температура повітря змінюватиметься.

Зверніть увагу! В усіх вищезгаданих областях, у яких попередили про негоду оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Через погіршення погодних умов можливі перебоїв в роботі комунальних, будівельний та енергетичних служб, а також у русі транспорту.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла протягом кількох наступних діб, удень вона буде від 25 до 30 градусів тепла. У західних регіонах вона становитиме лише від 18 до 23 градусів тепла.

Вже з 23 травня, як повідомляє Укргідрометцентр, в країні почне дещо холоднішати. Сильного похолодання синоптики у короткостроковій перспективі не прогнозують, проте температурні значення знизяться на 3 – 5 градусів.

Про що попереджали фахівці?

Укргідрометцентр пише, що 21 – 23 травня через очікувані значні опади на окремих річках прогнозують підвищення рівнів води. За даними гідрологів, негативних наслідків цього принаймні станом на зараз не очікується.

На лівих притоках Дністра в межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей рівень води може зрости на 0,1 – 0,5 метра від поточних показників. Водночас на річках суббасейнів Пруту та Сірету в Івано-Франківській і Чернівецькі областях підйом води прогнозують у межах 0,3 – 1 метра.

Також фахівці попереджають, що у районах сильних злив можливе формування значного місцевого стоку.

Як невдовзі зміниться погода?

Синоптик Віталій Постригань попереджав про надходження тимчасового та незначного похолодання в Україні найближчим часом, яке спричинить вплив прохолодного повітря з Балтики. Загалом умови будуть нестійкими.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також повідомляв про незначне зниження температури на орієнтовно 3 – 5 градусів, яке почнеться вже наступного тижня. Але ще на вихідних буде відносно спекотно.

Інформацію про незначне зниження підтверджувала також начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня. Але, за її словами, сильного похолодання не буде.