Об этом свидетельствует последний прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Будет ли резкое ухудшение погоды?

По обновленным данным синоптиков, в течение 22 мая на территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, одновременно град и шквалы скоростью от 15 до 20 метров в секунду накроют южные и центральные регионы.

Исключением станут большинство западных областей. Согласно обнародованной информации, аналогичные условия в виде кратковременных дождей и грозы прогнозируют 23 мая в южных, восточных и большинстве центральных регионов.

В течение 24 мая такая непогода кратковременные дожди и грозы сместятся и ожидаются только на юго-востоке страны. Зато в других регионах существенных осадков не предвидится. Температура воздуха будет меняться.

Обратите внимание! Во всех вышеупомянутых областях, в которых предупредили о непогоде объявили I уровень опасности, желтый. Из-за ухудшения погодных условий возможны перебои в работе коммунальных, строительный и энергетических служб, а также в движении транспорта.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 17 градусов тепла в течение нескольких следующих суток, днем она будет от 25 до 30 градусов тепла. В западных регионах она составит лишь от 18 до 23 градусов тепла.

Уже с 23 мая, как сообщает Укргидрометцентр, в стране начнет несколько холодать. Сильного похолодания синоптики в краткосрочной перспективе не прогнозируют, однако температурные значения снизятся на 3 – 5 градусов.

О чем предупреждали специалисты?

Укргидрометцентр пишет, что 21 – 23 мая из-за ожидаемых значительных осадков на отдельных реках прогнозируют повышение уровней воды. По данным гидрологов, негативных последствий этого по крайней мере по состоянию на сейчас не ожидается.

На левых притоках Днестра в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей уровень воды может вырасти на 0,1 – 0,5 метра от текущих показателей. В то же время на реках суббасейнов Прута и Сирета в Ивано-Франковской и Черновицкой областях подъем воды прогнозируют в пределах 0,3 – 1 метра.

Также специалисты предупреждают, что в районах сильных ливней возможно формирование значительного местного стока.

Как вскоре изменится погода?

Синоптик Виталий Постригань предупреждал о поступлении временного и незначительного похолодания в Украине в ближайшее время, которое повлечет влияние прохладного воздуха с Балтики. В целом условия будут неустойчивыми.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит также сообщал о незначительном снижении температуры на ориентировочно 3 – 5 градусов, которое начнется уже на следующей неделе. Но еще на выходных будет относительно жарко.

Информацию о незначительном снижении подтверждала также начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня. Но, по ее словам, сильного похолодания не будет.