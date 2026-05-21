Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также В Киеве молния ударила по многоэтажке и McDonald's, произошли подтопления и пожар, – СМИ
Что прогнозируют на 22 мая?
Укргидрометцентр пишет, что в течение суток 22 мая ожидается неустойчивая погода с грозами и кратковременными дождями. В ночные часы осадки прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой, а также Одесской областях.
Днем дожди охватят почти всю территорию страны, за исключением большинства западных регионов. В южных, большинстве центральных и Харьковской областях местами возможны град и шквалы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В целом ветер будет двигаться северным и северо-восточным направлениями со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Зато в Карпатах днем ожидаются сильные порывы ветра, которые будут двигаться от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем в большинстве областей пригреет до 25 – 30 градусов тепла, тогда как в западных регионах будет прохладнее и составит от 18 до 23 градусов тепла.
Как следует действовать во время непогоды?
Во время грозы следует избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других неустойчивых конструкций. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за ветра и возможных подтоплений отдельных участков.
Более того, отмечаем, что во время шквалов и града также стоит закрывать окна, не оставлять автомобили под деревьями и ха возможности ограничить пребывание на улице д улучшения погодных условий в вашем регионе.
Каких температур ждать в Украине?
- Киев +28...+30;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +21...+23;
- Винница +27...+29;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +27...+29;
- Сумы +27...+29;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +27...+29.
Прогноз погоды на 22 мая в Украине / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! Вышеупомянутые температуры не являются аномальными для мая в Украине, поскольку воздух может прогреваться до подобных значений из-за поступления теплой воздушной массы. В целом в этот период возможны как летняя жара, так и снижение температурных показателей с дождями и грозами.
Какой будет погода в ближайшие дни?
В ближайшее время погода в Украине и в дальнейшем будет сопровождаться грозами, кратковременными дождями и шквалистым ветром. В некоторых областях возможны осадки в виде града. Кое-где также прогнозируют жаркие условия.
В ряд областей уже пришло метеорологическое лето, в частности в Киеве оно началось в первые дни мая. Также в конце текущей недели кое-где значительно повысятся значения из-за поступления тепла с Каспия.
Зато погода несколько изменится с началом следующей недели. По данным Укргидрометцентра, специалисты предусматривают снижение температуры на 3 – 5 градусов, несмотря на незначительное временное потепление, которое будет на выходных.