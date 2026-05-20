Такую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии NV.

Как изменится погода в Украине?

Иван Семилит рассказал, что в ближайшие сутки температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 16 градусов тепла, а днем составит от 21 до 28 градусов тепла. Зато в западных областях будет от 18 до 23 градусов тепла.

По его словам, уже в дальнейшем в некоторых регионах температура воздуха может вырасти до 31 градуса тепла. Ночные показатели местами будет до 18 градусов тепла. В то же время количество осадков, как добавил синоптик, постепенно уменьшится.

Специалист также добавил, что в конце недели, в период с 22 до 23 мая, в части областей еще будут сохраняться кратковременные дожди. Прежде всего в этот период осадки будут выпадать в восточных, северо-восточных и западных областях.

На выходные в Украину придет тепло с Каспия. Будут и дожди время от времени, и повышение температуры воздуха. Ночи в это время станут еще теплее,

– рассказал специалист.

Какой будет температура в конце недели?

Эксперт рассказал, что в вышеупомянутый период температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 18 градусов тепла, в западных областях прогнозируют несколько прохладные условия, там вскоре ожидается от 9 до 15 градусов тепла.

Температура воздуха днем составит от 19 до 25 градусов тепла. Наиболее жаркие условия прогнозируют в восточной и юго-восточной частях страны, там столбики термометров повысятся до около 31 градуса тепла.

Впрочем, подобное потепление, как ожидается, долговременным не будет. По предварительным прогнозам специалистов, следующей неделе температура воздуха на территории Украины может снизиться на ориентировочно 3 – 5 градусов от текущих значений.

Иван Семилит добавил, что в большинстве областей началось метеорологическое лето началось. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве такой переход температуры зафиксировали еще 4 мая.

Справочно. Метеорологическое лето наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво превышает отметку +15 градусов. В отличие от календарного лета, которое начинается 1 июня, его начало определяют по фактическим погодным условиям.

На что стоит обратить внимание?

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение для ряда областей, в частности для Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, а также Ровенской.

Специалисты предостерегали о грозах, град, ливни и даже шквалы скоростью до 22 метров в секунду. В связи с этим в вышеупомянутых регионах объявили І уровень опасности, желтый. Поэтому советуем быть максимально осмотрительными.

Кстати, желто-зеленые разводы, которые можно увидеть на асфальте после дождя, являются результатом естественного процесса, когда вымывается пыльца растений. Угрозу могут представлять только те пятна, которые возникают из-за выброса химикатов.