Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі NV.

Як зміниться погода в Україні?

Іван Семиліт розповів, що у найближчу добу температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла, а вдень становитиме від 21 до 28 градусів тепла. Натомість у західних областях буде від 18 до 23 градусів тепла.

За його словами, вже надалі у деяких регіонах температура повітря може зрости до 31 градуса тепла. Нічні показники місцями буде до 18 градусів тепла. Водночас кількість опадів, як додав синоптик, поступово зменшиться.

Фахівець також додав, що наприкінці тижня, в період з 22 до 23 травня, у частині областей ще зберігатимуться короткочасні дощі. Насамперед у цей період опади випадатимуть у східних, північно-східних та західних областях.

На вихідні в Україну прийде тепло із Каспію. Будуть і дощі час від часу, і підвищення температури повітря. Ночі у цей час стануть ще теплішими,

– розповів фахівець.

Якою буде температура наприкінці тижня?

Експерт розповів, що у вищезгаданий період температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла, у західних областях прогнозують дещо прохолодніші умови, там невдовзі очікується від 9 до 15 градусів тепла.

Температура повітря вдень становитиме від 19 до 25 градусів тепла. Найбільш спекотні умови прогнозують у східній та південно-східній частинах країни, там стовпчики термометрів підвищаться до близько 31 градуса тепла.

Утім, подібне потепління, як очікується, довготривалим не буде. За попередніми прогнозами фахівців, наступного тижня температура повітря на території України може знизитися на орієнтовно 3 – 5 градусів від поточних значень.

Іван Семиліт додав, що в більшості областей розпочалося метеорологічне літо розпочалося. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві такий перехід температури зафіксували ще 4 травня.

Довідково. Метеорологічне літо настає тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перевищує позначку +15 градусів. На відміну від календарного літа, яке починається 1 червня, його початок визначають за фактичними погодними умовах.

На що варто звернути увагу?

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження для низки областей, зокрема для Львівської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернівецької, а також Рівненської.

Фахівці застерігали про грози, град, зливи та навіть шквали швидкістю до 22 метрів за секунду. У зв'язку з цим у вищезгаданих регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Тому радимо бути максимально обачними.

До речі, жовто-зелені розводи, які можна побачити на асфальті після дощу, є результатом природного процесу, коли вимивається пилок рослин. Загрозу можуть становити лише ті плями, які виникають через викид хімікатів.