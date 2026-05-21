Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода вскоре?

Укргидрометцентр сообщает о неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами в период с 21 по 23 мая. В частности, 21 мая, на Правобережье местами прогнозируют осадки в виде ливневых дождей и града.

Также в этой части страны ожидаются шквалы скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Ночью 22 мая на Левобережье, а в течение 23 мая в западных и северных областях будет преобладать погода без ощутимых осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 17 градусов тепла, днем столбики термометров составят от 24 до 31 градусов тепла. В западных регионах показатели будут в пределах от 18 до 23 градусов тепла.

Какой будет ситуация с осадками?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 21 и 22 мая в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. В основном осадки будут иметь локальный характер, однако, по его словам, местами возможны сильные ливни.

В центральных, северных и южных областях во время грозы не исключены град и шквалы ветра со скоростью от 15 до 22 метров в секунду. Но согласно прогнозу, постепенно количество осадков по территории страны будет уменьшаться.

В конце недели грозовые дожди будут удерживаться преимущественно в юго-восточных и восточных областях, тогда как в большинстве других регионов установится сухая и более стабильная погода, которая не будет сопровождаться существенными осадками.

Что будет с погодой в дальнейшем?

Метеоролог Наталья Голеня сообщала о возможном улучшении погодных условий на территории Украины до конца текущей недели. Из-за распространения области повышенного атмосферного давления осадки ослабнут.

В целом синоптики прогнозируют незначительное потепление из-за поступления тепла с Каспия. Несмотря на такое улучшение и местами жаркие условия, уже на следующей неделе на территории Украины ожидается незначительное похолодание.

В частности, возможно снижение температурных показателей на 3 – 5 градусов. Но специалисты отмечали, что существенного похолодания пока не прогнозируют. О возвращении в Украину морозов и заморозков пока также речь не идет.