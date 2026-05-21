Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Спека до +30 вривається в Україну, але є нюанс: погода 21 травня

Якою буде погода невдовзі?

Укргідрометцентр повідомляє про нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами в період з 21 до 23 травня. Зокрема, 21 травня, на Правобережжі подекуди прогнозують опади у вигляді зливових дощів та граду.

Також у цій частині країни очікуються шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Уночі 22 травня на Лівобережжі, а протягом 23 травня у західних і північних областях переважатиме погода без відчутних опадів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів становитимуть від 24 до 31 градусів тепла. У західних регіонах показники будуть у межах від 18 до 23 градусів тепла.

Якою буде ситуація з опадами?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 21 та 22 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. Здебільшого опади матимуть локальний характер, однак, за його словами, подекуди можливі сильні зливи.

У центральних, північних та південних областях під час грози не виключені град і шквали вітру зі швидкістю від 15 до 22 метрів за секунду. Але згідно з прогнозом, поступово кількість опадів по території країни зменшуватиметься.

Наприкінці тижня грозові дощі утримуватимуться переважно у південно-східних і східних областях, тоді як у більшості інших регіонів встановиться сухіша та більш стабільна погода, яка не супроводжуватиметься істотними опадами.

Що буде з погодою надалі?

Метеорологиня Наталія Голеня повідомляла про можливе покращення погодних умов на території України до кінця поточного тижня. Через поширення області підвищеного атмосферного тиску опади послабшають.

Загалом синоптики прогнозують незначне потепління через надходження тепла з Каспію. Попри таке покращення і подекуди спекотні умови, вже наступного тижня на території України очікується незначне похолодання.

Зокрема, можливе зниження температурних показників на 3 – 5 градусів. Але фахівці зауважували, що суттєвого похолодання наразі не прогнозують. Про повернення до України морозів та заморозків наразі також не йдеться.