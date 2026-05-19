Про це повідомила керівниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня у коментарі для УНІАН.

Дивіться також Після дощу почали з'являтися жовто-зелені розводи на асфальті: чи варто панікувати

Яку погоду чекати в Україні?

Наталія Голена розповіла, що цього тижня в Україні ще очікується нестійка погода з дощами та опадами. Водночас у окремих регіонах, за її словами, температура повітря може зростати та становити від 28 до 30 градусів тепла.

Вона додала, що наступного тижня кількість опадів в Україні, зокрема у західних і північних областях, може зменшитися, це буде пов'язано з можливим поширенням області підвищеного атмосферного тиску із заходу.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Винятками, ймовірно, стануть південна та східна частини. Своєю чергою вищезгадане підвищення температурних значень можливе на північному сході і сході. Вже 21 травня потепління очікується й у північній частині.

У другій половині дня можливі короткочасні дощі зливового характеру, град, шквали. Це все не скасовується,

– уточнила метеорологиня.

Чи є нестійка погода нормою для цього періоду?

Зауважимо, що короткочасні дощі та грози є цілком типовими для травня. У цей період земна поверхня активно прогрівається, через що атмосфера стає більш нестійкою, що якраз сприяє утворенню купчасто-дощових хмар.

У зв'язку з цим в останній весняний місяць досить часто спостерігаються локальні зливи, грози, а подекуди навіть град і шквалисте посилення вітру. Такі явища вважають характерною ознакою переходу від весни до літа.

Водночас травневі опади також мають важливе значення для сільського господарства, оскільки вони поповнюють запаси вологи в ґрунті в період активного росту озимих культур і сприяють формуванню майбутнього врожаю.

Які прогнози давали раніше?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця поточного тижня в Україні очікується поступове підвищення температурних показників. Попри це, суттєвого покращення не буде, оскільки нестійка погода утримається.

Водночас подекуди, як повідомляв Іван Семиліт, найближчими днями ще переважатиме суха погода, лише подекуди можливі короткочасні дощі та грози. Але фахівець також прогнозував підвищення температурних значень.

До слова, зазвичай метеорологічне літо в Україні настає після стійкого переходу температур через +15 градусів. Зауважимо, що у частині областей здебільшого це відбувається саме наприкінці весни, тобто у третій декаді травня.