Відповідну інформацію розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Коли і як зміняться погодні умови?

Фахівець Укргідрометцентру повідомив, що на початку нового робочого тижня в Україні переважатиме вплив антициклону, незначні короткочасні дощі можливі лише у південних, східних та Дніпропетровській областях.

Це відбудеться у понеділок, 25 травня, через залишковий вплив антициклону. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. У вівторок, 26 травня, встановиться здебільшого суха погода за винятком деяких областей.

За його словами, у північно-східних областях місцями ще будуть можливі короткочасні дощі. Уже 27 травня синоптична ситуація знову зміниться, оскільки в Україну почне надходити новий атмосферний фронт із півночі.

Він принесе грози та короткочасні дощі до більшості областей України.

Яких температур чекати?

З початком нового тижня температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, удень очікується від 20 до 26 градусів тепла, проте 27 травня у північних областях вона знизиться і буде від 15 до 21 градуса тепла.

Надалі, згідно з останніми розрахунками фахівців, в Україні утримається нестійка та дещо прохолодніша погода. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, а температура поступово знижуватиметься.

Причиною цього стане надходження свіжішого повітря. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла, стовпчики термометрів удень також знизяться і показуватимуть від 12 до 13 градусів тепла.

Про що вже попереджали синоптики?

Синоптики попереджали Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську області та Крим про грози, які можливі впродовж неділі, 24 травня. Також зауважували про град та шквалистий вітер.

Ігор Кібальчич повідомляв, що погода до кінця поточного тижня ще залишатиметься під впливом антициклону із сухішою та комфортнішою погодою. Утім, будуть і певні винятки, оскільки частину областей накриє негода.

Раніше синоптики повідомляли, що наступного тижня на території України прогнозується зниження температурних показників на щонайменше 3 – 5 градусів, при цьому метеорологічне літо вже розпочалося у більшості областей.