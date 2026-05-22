Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Якими будуть вихідні в Україні?

Субота, 23 травня

У західних областях переважатиме суха погода без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +8…+14 градусів, удень підвищиться до +21…+26 градусів, у Карпатах дещо прохолодніше – до +15…+20 градусів.

У північних областях лише уночі можливі короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозою. Температура повітря вночі становитиме в діапазоні +11...+17 градусів, удень пригріє до близько +22...+27 градусів.

У центральних областях – дощі з грозами, у Дніпропетровській області вдень вони будуть з градом і шквалами. Температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів, у Дніпропетровській області буде до +32.

У південних областях та Криму можливі незначні дощі, в Миколаївській та Одеській областях – зливи. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, удень вона підвищиться до +27...+32 градусів.

У східних областях лише вночі можливі незначні короткочасні дощі у супроводі грози. Удень можливі помірні дощі зі шквалами. Температура повітря вночі буде +15…+20 градусів, а вдень прогнозують +26…+32 градусів.

Неділя, 24 травня

У західних регіонах грозові дощі можливі лише на Поліссі та у Волинській області. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, удень стовпчики термометрів підвищаться до орієнтовно +23…+28 градусів.

У північних регіонах утримається здебільшого суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +8…+13 градусів, натомість у денні години прогнозують підвищення значень до +22…+27 градусів.

У центральних регіонах лише у Дніпропетровській області можливі грозові дощі, град та шквали. Уночі температура повітря буде в діапазоні +11...+18 градусів, а вдень максимуми зростуть до близько +22...+27 градусів.

У південних регіонах пройдуть грозові дощі, вдень – лише у Криму та Приазов'ї. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+19 градусів, удень, згідно з прогнозом синоптика, пригріє до +23...+28 градусів.

У східних регіонах можливі грозові дощі, зливи, град, а також шквали. Уночі температура повітря становитиме в діапазоні +12...+17 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть в межах +22...+27 градусів.

Яких погодних змін чекати?

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань нещодавно попереджав про незначне похолодання, який прийде на територію України найближчим часом. Його спричинить надходження прохолодного повітря з балтійського регіону.

Також повідомляли, що загалом найближчими днями в Україні переважатиме нестабільна погода з короткочасними дощами, грозами та шквалами. Вказували, що з 23 травня також буде зниження температурних значень.