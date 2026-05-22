У більшості регіонів істотних опадів не прогнозують. Про це повідомили синоптики Укрігдрометцентру.

Дивіться також Спека до +30 з небезпечними шквалами та грозами одночасно: Україну накриє нестійка погода

Якою буде погода найближчим часом?

У п'ятницю, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних, південних, а також у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях вдень можливі короткочасні дощі та грози, а на решті території України день пройде без істотних опадів.

Синоптики попереджають, що в регіонах гроза супроводжуватиметься градом і шквалами вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Через це в зазначених регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Де оголошено попередження через негоду / карта Укргідрометцентру

Вітер по країні буде переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду, а у східних областях – південно-східний. Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів тепла, у західних областях буде прохолодніше – 8 – 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 21 – 26 градусів, а в південно-східній частині країни температура місцями сягатиме 30 градусів тепла.

У Києві та області 23 травня опадів не прогнозують. У столиці вночі очікується 15 – 17 градусів тепла, вдень – 22 – 24 градусів. По області температура коливатиметься від 12 – 17 градусів вночі до 21 – 26 градусів тепла вдень.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +22...+24;

Вінниця +24...+26;

Одеса +25...+27;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +27...+29;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +23...+25;

Полтава +23...+25;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +27...+29;

Донецьк +26...+28;

Луганськ +25...+27;

Харків +27...+29.



Погода в Україні на 23 травня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що найближчими днями Україну буде очікувати нестабільна погода з грозами та поривами вітру. Це станеться тому, що в Україну надійде прохолодне повітря з Балтики. Крім того, будуть незначні температурні коливання.