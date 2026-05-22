У більшості регіонів істотних опадів не прогнозують. Про це повідомили синоптики Укрігдрометцентру.
Дивіться також Спека до +30 з небезпечними шквалами та грозами одночасно: Україну накриє нестійка погода
Якою буде погода найближчим часом?
У п'ятницю, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних, південних, а також у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях вдень можливі короткочасні дощі та грози, а на решті території України день пройде без істотних опадів.
Синоптики попереджають, що в регіонах гроза супроводжуватиметься градом і шквалами вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Через це в зазначених регіонах оголосили I рівень небезпечності – жовтий.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Де оголошено попередження через негоду / карта Укргідрометцентру
Вітер по країні буде переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду, а у східних областях – південно-східний. Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів тепла, у західних областях буде прохолодніше – 8 – 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 21 – 26 градусів, а в південно-східній частині країни температура місцями сягатиме 30 градусів тепла.
У Києві та області 23 травня опадів не прогнозують. У столиці вночі очікується 15 – 17 градусів тепла, вдень – 22 – 24 градусів. По області температура коливатиметься від 12 – 17 градусів вночі до 21 – 26 градусів тепла вдень.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +27...+29;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +26...+28;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +27...+29.
Погода в Україні на 23 травня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що найближчими днями Україну буде очікувати нестабільна погода з грозами та поривами вітру. Це станеться тому, що в Україну надійде прохолодне повітря з Балтики. Крім того, будуть незначні температурні коливання.