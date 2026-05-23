Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 24 травня?
За даними Укргідрометцентру, протягом 24 травня у частині областей утримається нестійка погода. На південному сході країни, у Харківській та місцями Одеській та Миколаївській областях вночі будуть короткочасні дощі.
Удень синоптики прогнозують у вищезгаданих регіонах грози. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер здебільшого рухатиметься північним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, без шквалів.
Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, у західних областях стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла, удень показники становитимуть від 21 до 26 градусів тепла.
Зверніть увагу! Через грози на південному сході та у Харківській області оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Згідно з попередженням, негода може спричинити ускладнення роботи енергетичних підприємств.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +23...+25;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +23...+25;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +23...+25;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +23...+25;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди в Україні на 24 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода невдовзі?
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця поточного тижня у частині областей антициклон спричинить здебільшого сухі умови, поки в інших регіонах через нестійку ситуацію в атмосфері прогнозують дощі та грози.
До кінця третьої декади травня, за даними Укргідрометцентру, в Україні не очікується надзвичайної спеки, як це прогнозують для низки європейських країн. Навпаки наразі синоптики передбачають незначне похолодання.