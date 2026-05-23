Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 24 мая?

По данным Укргидрометцентра, в течение 24 мая в части областей сохранится неустойчивая погода. На юго-востоке страны, в Харьковской и местами Одесской и Николаевской областях ночью будут кратковременные дожди.

Днем синоптики прогнозируют в вышеупомянутых регионах грозы. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер в основном будет двигаться северным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, без шквалов.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, в западных областях столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла, днем показатели составят от 21 до 26 градусов тепла.

Обратите внимание! Из-за грозы на юго-востоке и в Харьковской области объявили I уровень опасности, желтый. Согласно предупреждению, непогода может вызвать осложнения работы энергетических предприятий.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +23...+25;

Ужгород +23...+25;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +23...+25;

Николаев +23...+25;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +21...+23;

Полтава +23...+25;

Днепр +23...+25;

Запорожье +23...+25;

Донецк +21...+23;

Луганск +21...+23;

Харьков +21...+23.



Прогноз погоды в Украине на 24 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода вскоре?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что до конца текущей недели в части областей антициклон вызовет в основном сухие условия, пока в других регионах из-за неустойчивой ситуации в атмосфере прогнозируют дожди и грозы.

До конца третьей декады мая, по данным Укргидрометцентра, в Украине не ожидается чрезвычайной жары, как это прогнозируют для ряда европейских стран. Наоборот пока синоптики предсказывают незначительное похолодание.