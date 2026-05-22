Про те, що чекає українські регіони найближчим часом розповіли в Укргідрометцентрі.

Чи прогнозують в Україні аномальну спеку найближчими днями?

У країнах Західної Європи вже найближчими днями очікується перша потужна хвиля літньої спеки. За прогнозами метеорологів, температура в окремих регіонах Іспанії може сягнути +38 градусів, а у Франції та Великій Британії – перевищити кліматичну норму на 10 – 11 градусів.

Синоптики пояснюють, що причиною стане антициклон із зоною високого тиску, який затримається над континентом і сприятиме сильному прогріванню повітря. У Парижі прогнозують до +31° градусів, на південному заході Франції – до +35 градусів, а у Великій Британії вже 24 травня температура може піднятися до +32 градусів. Крім того, в Іспанії готують сотні кліматичних укриттів. Це будуть приміщення, спеціально обладнані для того, аби там можна було перечекати найсильнішу спеку

Водночас Український гідрометеорологічний центр наголошує, що прогнози для Західної Європи не стосуються України. На територію країни надходитиме прохолодніше повітря зі Скандинавії та Балтики, тому погода залишатиметься більш комфортною. Найближчими днями температура в Україні переважно коливатиметься в межах +21…+27 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Закликаємо орієнтуватися саме на офіційні прогнози Укргідрометцентру та не хвилюватися через гучні заголовки про погоду в інших країнах Європи,

– додали синоптики.

Нагадаємо, що наприкінці травня синоптики прогнозують незначне похолодання – температура буде нижчою за кліматичну норму для цього періоду. Також метеорологи повідомляють, що антициклон "Zeno" принесе в Україну більш стабільну та суху погоду після короткочасних опадів на вихідних.

Зокрема, 23 травня у частині областей України прогнозують грози. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях будуть грози, а в окремих районах також град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.