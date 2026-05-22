Загалом негода охопить майже всю Україну. Про це пише Укргідрометцентр.

Де та коли буде негода?

У п'ятницю всюди, окрім більшості західних областей, очікуються грози. Також у південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Негода 22 травня / Карта Укргідрометцентру

У суботу негода триватиме. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях будуть грози, а в окремих районах також град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У Кіровоградському гідрометцентрі уточнили, що град можливий діаметром 6 – 19 міліметрів, а у Черкаському – що шквали сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду.

Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Негода 23 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, спеку в Україні, яка надходила з районів Пакистану, найближчим часом витіснить свіже повітря з Балтики. Тож поки західна частина Європи опиниться під впливом аномальної спеки, в Україні очікується зовсім інший погодний сценарій – незначне похолодання.