В целом непогода охватит почти всю Украину. Об этом пишет Укргидрометцентр.

Где и когда будет непогода?

В пятницу везде, кроме большинства западных областей, ожидаются грозы. Также в южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами возможен град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Непогода 22 мая / Карта Укргидрометцентра

В субботу непогода будет продолжаться. Днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях будут грозы, а в отдельных районах также град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

У Кировоградском гидрометцентре уточнили, что град возможен диаметром 6 – 19 миллиметров, а в Черкасском – что шквалы будут достигать 17 – 22 метров в секунду.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Непогода 23 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, жару в Украине, которая поступала из районов Пакистана, в ближайшее время вытеснит свежий воздух с Балтики. Поэтому пока западная часть Европы окажется под влиянием аномальной жары, в Украине ожидается совсем другой погодный сценарий – незначительное похолодание.