Соответствующую информацию рассказал заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Когда и как изменятся погодные условия?

Специалист Укргидрометцентра сообщил, что в начале новой рабочей недели в Украине будет преобладать влияние антициклона, незначительные кратковременные дожди возможны только в южных, восточных и Днепропетровской областях.

Это произойдет в понедельник, 25 мая, из-за остаточного влияния антициклона. В других регионах существенных осадков не прогнозируют. Во вторник, 26 мая, установится в основном сухая погода за исключением некоторых областей.

По его словам, в северо-восточных областях местами еще будут возможны кратковременные дожди. Уже 27 мая синоптическая ситуация снова изменится, поскольку в Украину начнет поступать новый атмосферный фронт с севера.

Он принесет грозы и кратковременные дожди в большинство областей Украины.

Каких температур ждать?

С началом новой недели температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 26 градусов тепла, однако 27 мая в северных областях она снизится и будет от 15 до 21 градуса тепла.

В дальнейшем, согласно последним расчетам специалистов, в Украине сохранится неустойчивая и несколько прохладная погода. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура постепенно будет снижаться.

Причиной этого станет поступление более свежего воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 12 градусов тепла, столбики термометров днем также снизятся и будут показывать от 12 до 13 градусов тепла.

О чем уже предупреждали синоптики?

Синоптики предупреждали Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую области и Крым о грозах, которые возможны в течение воскресенья, 24 мая. Также отмечали о граде и шквалистом ветре.

Игорь Кибальчич сообщал, что погода до конца текущей недели еще будет оставаться под влиянием антициклона с сухой и комфортной погодой. Впрочем, будут и определенные исключения, поскольку часть областей накроет непогода.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе на территории Украины прогнозируется снижение температурных показателей на минимум 3 – 5 градусов, при этом метеорологическое лето уже началось в большинстве областей.