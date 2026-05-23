Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Як зміниться погода в Україні?

Іван Семиліт розповів, що погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт, через що у східних, південних, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

За його словами, подекуди навіть можливі град та шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. На решті території країни переважатиме суха погода завдяки поширенню із заходу поля підвищеного атмосферного тиску.

Водночас повітряні потоки зміняться на північні, через що на територію України почне надходити свіжіше повітря. У неділю, 24 травня, короткочасні дощі та грози утримаються лише у східній та південно-східній частинах країни.

В інших областях, згідно з даними синоптиків, істотних опадів не очікується. Температура повітря протягом 24 – 25 травня уночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень підвищиться і буде від 21 до 26 градусів тепла.

На решті території буде погода без опадів за рахунок ось цього антициклону із заходу. Значення температури цієї та наступної доби будуть вже більш свіжі по всій території України,

– пояснив фахівець.

Чи є така погода нормою для травня?

Представник Укргідрометцентру запевнив, що нинішня погодна ситуація загалом відповідає травневим кліматичним показникам. Зокрема, 21 травня середньодобова температура у більшості областей була близькою до норми.

Водночас Іван Семиліт уточнив, що у північно-східних регіонах, Дніпропетровській, а також Кіровоградській областях відповідні показники перевищували звичну норму для поточного періоду на щонайменше 4 – 7 градусів.

Надалі ж, як свідчать поточні прогнози фахівців, температурні показники спершу залишатимуться в межах кліматичної норми, а згодом, згідно з оприлюдненою інформацією, стануть дещо нижчими за середні значення.

На що звернути увагу?

Укргідрометцентр раніше оприлюднив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території частини областей через грози, які пройдуть 24 травня. У низці регіонів через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що незабаром посилиться вплив антициклону "Zeno", який принесе стабільну та суху погоду у частину областей. Водночас денні максимуми знизяться через надходження проходи.

До слова, раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня повідомляла про можливе зменшення опадів по території країни з початком наступного тижня.