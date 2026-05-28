Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 29 мая?

Погода в Украине в течение пятницы, 29 мая, в основном будет облачной, однако с прояснениями. В ночные часы синоптики осадков не предусматривают, однако днем по территории страны местами пройдут кратковременные дожди.

Исключением станут западные регионы. В южной части прогнозируют грозы Ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем на Правобережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение ночи снизится и будет колебаться в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла, зато днем будет несколько теплее, столбики термометров вырастут и будут показывать от 13 до 18 градусов тепла.

Какие температуры будут в областных центрах?

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +16...+18;
  • Ивано-Франковск +16...+18;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +16...+18;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +16...+18;
  • Ровно +16...+18;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.

Погода на 29 мая 2026 года
Прогноз погоды на 29 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

О чем сообщали синоптики?

Напомним, синоптик Наталья Птуха недавно сообщала, что в ближайшее время в Украине сохранится в основном ветреная погода из-за одновременного влияния области низкого атмосферного давления и антициклона над Европой.

Кстати, на территории Украины уже началось метеорологическое лето. Стабильный переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов тепла в основном зафиксировали еще в первой декаде мая, в частности в Киевской области.