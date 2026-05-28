Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 29 мая?

Погода в Украине в течение пятницы, 29 мая, в основном будет облачной, однако с прояснениями. В ночные часы синоптики осадков не предусматривают, однако днем по территории страны местами пройдут кратковременные дожди.

Исключением станут западные регионы. В южной части прогнозируют грозы Ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем на Правобережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение ночи снизится и будет колебаться в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла, зато днем будет несколько теплее, столбики термометров вырастут и будут показывать от 13 до 18 градусов тепла.

Какие температуры будут в областных центрах?

Киев +14...+16;

Ужгород +17...+19;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +16...+18;

Ровно +16...+18;

Житомир +15...+17;

Винница +14...+16;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +15...+17;

Сумы +15...+17;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +16...+18;

Донецк +15...+17;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 29 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

О чем сообщали синоптики?

Напомним, синоптик Наталья Птуха недавно сообщала, что в ближайшее время в Украине сохранится в основном ветреная погода из-за одновременного влияния области низкого атмосферного давления и антициклона над Европой.

Кстати, на территории Украины уже началось метеорологическое лето. Стабильный переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов тепла в основном зафиксировали еще в первой декаде мая, в частности в Киевской области.