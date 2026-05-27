Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в новом эксклюзивном интервью 24 Канала, которое выйдет вскоре.

Когда началось метеорологическое лето?

Наталья Птуха рассказала, что метеорологическое лето в Украине уже началось, об этом свидетельствует стабильный переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов тепла. Кое-где это зафиксировали еще в первой декаде мая.

По ее словам, в частности тогда метеорологическое лето началось в Киевской области, после нескольких дней интенсивного потепления, а местами даже жары. Она уточнила, что в дальнейшем после этого температурный фон несколько колебался.

Впрочем, несмотря на такую нестабильность он в основном оставался в пределах, характерных для метеорологического лета. Существенного похолодания, которое могло бы свидетельствовать о возвращении к метеорологической весне, не произошло.

В целом в большинстве регионов в течение мая уже был переход среднесуточной температуры через отметку +15 градусов. И даже те снижения, которые будут в следующие трое суток, не должны перекрыть ту сумму плюсовых температур, которые были перед этим,

– рассказала она.

Какой будет погода вскоре?

Уже с 28 мая в Украине ожидается снижение температурных показателей в части областей. Также в основном по территории страны будет преобладать облачная, дождливая, а также ветреная погода из-за влияния атмосферных фронтов.

Ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань уже предупреждал об ощутимом снижении температурных показателей, которое будет сопровождаться грозами и осадками в виде дождя.