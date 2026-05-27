Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у новому ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, яке вийде незабаром.

Коли почалося метеорологічне літо?

Наталія Птуха розповіла, що метеорологічне літо в Україні вже розпочалося, про це свідчить стабільний перехід середньодобової температури через позначку 15 градусів тепла. Подекуди це зафіксували ще у першій декаді травня.

За її словами, зокрема тоді метеорологічне літо розпочалося у Київській області, після кількох днів інтенсивного потепління, а місцями навіть спеки. Вона уточнила, що надалі після цього температурний фон дещо коливався.

Утім, попри таку нестабільність він здебільшого залишався у межах, характерних для метеорологічного літа. Суттєвого похолодання, яке могло б свідчити про повернення до метеорологічної весни, не відбулося.

Загалом у більшості регіонів впродовж травня вже був перехід середньодобової температури через позначку +15 градусів. І навіть ті зниження, які будуть у наступні три доби, не повинні перекрити ту суму плюсових температур, які були перед цим,

– розповіла вона.

Якою буде погода невдовзі?

Вже з 28 травня в Україні очікується зниження температурних показників у частині областей. Також здебільшого по території країни переважатиме хмарна, дощова, а також вітряна погода через вплив атмосферних фронтів.

Раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань вже попереджав про відчутне зниження температурних показників, яке супроводжуватиметься грозами та опадами у вигляді дощу.