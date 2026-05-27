Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У якій області пройдуть сильні вітри?

У Львові та області 27 травня прогнозуються потужні вітри. За словами Москаленка, також можливе падіння дерев та нестійких конструкцій.

Будьте обережні! Не перебувайте поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних об'єктів,

– заявив Москаленко.

Він наголосив, що громадянам варто звертати увагу на людей, яким може знадобитися допомога та одразу телефонувати на гарячу лінію.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології також попередили про стихійні метеорологічні явища на півдні Львівської області.

У РЦГМ повідомили, що у другій половині дня та до кінця середи 27 травня очікуються значні дощі. Також було оголошено 2 рівень небезпечності.

Також Укргідрометцентр вже попереджав про І рівень небезпечності (жовтий) по всій Україні. Це пов'язано із сильними поривами вітру до 15 – 20 метрів на секунду та грозами у центральних, південних областях та на Прикарпатті.