Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також На Україну насувається похолодання: якою буде погода на початку літа і коли накриють дощі
Як зміниться погода 27 травня?
У середу синоптики прогнозують мінливу хмарність та нестійкі погодні умови.
Загалом, упродовж доби в більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, тоді як на Прикарпатті, в центральних та південних областях місцями можливі грози.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вітер 27 травня переважатиме західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Водночас синоптики попереджають, що вдень можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, тоді як удень – +18…+23, а на Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +23…+28 градусів.
Важливо! Укргідрометцентр попереджає про І рівень небезпечності (жовтий) по всій Україні. Це пов'язано із сильними поривами вітру до 15 – 20 метрів на секунду та грозами у центральних, південних областях та на Прикарпатті. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Температура повітря у великих містах
- Київ +21...+23;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +22...+24;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +18...+20;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +18...+20.
Прогноз погоди на 27 травня / Укргідрометцентр
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Зауважимо, найближчим часом на території України очікується зниження температури повітря. Синоптики прогнозують, що температурні показники можуть опуститись щонайменше на 4 – 6 градусів. Разом із тим, на країну насуваються опади у вигляді дощу та грози.