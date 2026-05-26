Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как изменится погода 27 мая?

В среду синоптики прогнозируют переменную облачность и неустойчивые погодные условия.

В общем, в течение суток в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, тогда как на Прикарпатье, в центральных и южных областях местами возможны грозы.

Ветер 27 мая будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время синоптики предупреждают, что днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, тогда как днем – +18...+23, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Важно! Укргидрометцентр предупреждает о І уровне опасности (желтый) по всей Украине. Это связано с сильными порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду и грозами в центральных, южных областях и на Прикарпатье. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура воздуха в крупных городах

Киев +21...+23;

Ужгород +25...+27;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +20...+22;

Винница +22...+24;

Одесса +25...+27;

Николаев +25...+27;

Херсон +25...+27;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +20...+22;

Сумы +18...+20;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +25...+27;

Донецк +20...+22;

Луганск +17...+19;

Харьков +18...+20.



Прогноз погоды на 27 мая / Укргидрометцентр

Заметим, ближайшее время на территории Украины ожидается снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют, что температурные показатели могут опуститься минимум на 4 – 6 градусов. Вместе с тем, на страну надвигаются осадки в виде дождя и грозы.