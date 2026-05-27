Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 28 травня?

28 травня до України надійде порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони. Тож температура повітря знизиться.

У полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна, дощова, а вдень ще й вітряна погода,

– розповіли синоптики.

Так, вночі на Півдні та Сході, вдень по всій в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Також більшість областей попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Через сильний вітер усюди, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура вночі опуститься до +5 – +10, а вдень становитиме +13 – +18. Найтепліше буде у південній частині країни – вночі +11 – +16, вдень +17 – +22.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +14...+16;

Ужгород +17...+19;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +14...+16;

Вінниця +14...+16;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +19...+21;

Херсон +18...+20;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +13...+15;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +17...+19;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +16...+18;

Харків +14...+16.

Прогноз погоди на 28 травня / Укргідрометцентр

До слова, у червні прогнозують, що середня температура повітря на території України буде +19 – +23. А у Карпатах і Кримських горах – +16 – +20.

Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. А от місячна кількість опадів буде в межах норми.