Соответствующую информацию сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу, которое выйдет вскоре.

Какова причина сильного ветра?

Представительница Укргидрометцетра рассказала, что на северо-восток от страны расположено поле пониженного атмосферного давления, тогда как над Западной и Центральной Европой удерживается антициклон с повышенным давлением.

По ее словам, сейчас погодные условия в Украине формируются под влиянием двух барических систем. Из-за пребывания страны между вышеупомянутыми образованиями наблюдается значительный перепад давления, который вызывает усиление ветра.

В целом воздушные потоки поступают с северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, однако в дневные часы в большинстве областей вскоре ожидаются порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Поэтому, конечно, пока это учитываем и прислушиваемся к предупреждениям,

– подчеркнула Наталья Птуха.

О чем предупреждали синоптики?

Напомним, совсем недавно синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в ближайшие дни Украину накроет масштабное и длительное похолодание, температура воздуха по всей стране может снизиться на 10 – 15 градусов.

Кстати, согласно текущим расчетам Украинского гидрометеорологического центра, температурные показатели в течение следующего месяца, то есть в июне, будут несколько выше привычной для нас климатическую норму.