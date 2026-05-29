Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой температурный рекорд зафиксировали во Львове?

Температурный рекорд зафиксировали во Львове в пятницу, 29 мая.

Синоптики сообщили, что минимальная температура воздуха в городе составляла +2,2 градуса.

Предыдущее минимальное значение для этой ночи наблюдалось еще в 2015 году. Тогда оно составляло +2,6 градуса.

Собственно, Львовский гидрометцентр обладает данными о температуре воздуха во Львовской области с 1946 года.

Таким образом показатель за 29 мая стал самым низким для этого дня за последние 80 лет.

Напомним, что 12 апреля во Львове тоже фиксировали рекордно низкую температуру – -4,8 градуса. Это было самым низким показателем за последние 80 лет для этого дня. Предыдущий рекорд держался с 1986 года с температурой -4,5 градуса.



Между тем 5 мая львовские синоптики зафиксировали +27,4 градуса, что превысило показатель 1969 года.

К слову, несмотря на похолодание, серьезных снижений температуры до заморозков в Украине пока не ожидается, потому что нет соответствующих предпосылок. Это сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Прохлада удержится как минимум до конца мая. Вскоре она охватит и южные регионы.