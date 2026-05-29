Соответствующую информацию в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Выпадут ли сильные дожди?

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что в ближайшие дни на территории Украины сохранится неустойчивая погода. По ее словам, в большинстве регионов ожидается кратковременные дожди, которые днем могут быть с грозой.

В то же время в большинстве западных областей существенных осадков, по ее словам, пока не прогнозируют. Там будет преобладать влияние антициклона из Центральной и Западной Европы, поэтому дождей будет меньше, а прояснений – больше.

Зато в остальных регионах время от времени будут проходить атмосферные фронты. В общем, как мы сейчас наблюдаем, во время прохождения определенного атмосферного фронта может быть кратковременный дождь, а потом – его прекращение и снова прояснения,

– рассказала она.

Наталья Птуха отметила, что осадки в основном будут кратковременного и локального характера, то есть в течение суток периодически могут проходить незначительные дожди, которые преимущественно будут оставлять в пределах слабых или умеренных.

О чем предупреждали ранее?

Ранее сообщали. что в ближайшие дни стоит ждать более прохладных условий, по сравнению с тем, что было раньше. Несмотря на это, серьезных снижений до заморозков пока не ожидается, поскольку нет соответствующих предпосылок.

В целом погода в Украине как минимум до конца мая будет достаточно прохладной, поскольку как ночные, так и дневные максимумы ощутимо снизятся. Тепло отойдет в южную часть страны, однако и так не задержится надолго.

Более того, в связи с вышеупомянутыми изменениями погодных условий из-за влияния области низкого атмосферного давления и антициклона над Европой на территории Украины одновременно ожидается, в частности, в основном ветреная погода.