Відповідну інформацію в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи випадуть сильні дощі?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що найближчими днями на території України збережеться нестійка погода. За її словами, у більшості регіонів очікується короткочасні дощі, які вдень можуть бути з грозою.

Водночас у більшості західних областей істотних опадів, за її словами, наразі не прогнозують. Там переважатиме вплив антициклону із Центральної та Західної Європи, тому дощів буде менше, а прояснень – більше.

Натомість у решті регіонів час від часу проходитимуть атмосферні фронти. Загалом, як ми зараз спостерігаємо, під час проходження певного атмосферного фронту може бути короткочасний дощ, а потім – його припинення та знову прояснення,

– розповіла вона.

Наталія Птуха зазначила, що опади здебільшого будуть короткочасного та локального характеру, тобто протягом доби періодично можуть проходити незначні дощі, які переважно залишатимуть в межах слабких або помірних.

Про що попереджали раніше?

Раніше повідомляли. що найближчими днями варто чекати прохолодніших умов у порівнянні з тим, що було раніше. Попри це, серйозних знижень до заморозків наразі не очікується, оскільки немає відповідних передумов.

Загалом погода в Україні щонайменше до кінця травня буде досить прохолодною, оскільки як нічні, так і денні максимуми відчутно знизяться. Тепло відійде у південну частину країну, проте і так не затримається надовго.

Ба більше, у зв'язку з вищезгаданими змінами погодних умов через вплив області низького атмосферного тиску та антициклону над Європою на території України водночас очікується, зокрема, здебільшого вітряна погода.