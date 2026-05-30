Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Що відомо про грози у Львові й області?

Метеорологи зазначили, що до кінця доби 30 травня по території Львівщини місцями можливі грози й град.

Подібне варто чекати й у самому Львові. Місто також накриють грози й град протягом дня.

Так, у регіоні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.



Попередження про грози у Львові на 30 травня / Гірдрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 травня, у Львові зафіксували температурний рекорд. Синоптики повідомили, що мінімальна температура повітря у місті становила +2,2 градуса. Цей показник став найнижчим для цього дня за останні 80 років.

Яка погода можлива у червні?

Як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, наприкінці тижня погодна ситуація почне поступово змінюватися, а температура повітря – повільно підвищуватися.

За прогнозами, середня температура в червні в Україні становитиме +19…+23 градуси, а в Карпатах і Кримських горах – +16…+20.

Разом із тим, будуть і опади, проте їхня кількість, за словами Птухи, відповідатиме сезонній нормі. Водночас літні дощі будуть нерівномірними: навіть у межах одного міста в одних районах можуть пройти сильні зливи, тоді як в інших дощу майже не буде.