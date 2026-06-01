Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи буде сильна спека в Україні?

Наталія Птуха нагадала, що в окремі роки у червні фіксували спекотні значення, наприклад, абсолютні максимуми для цього місяця сягали й до 38 градусів тепла, а в деяких південних і східних регіонах були навіть вищими.

Але як в цьому році буде? Поки що для першої декади яскравих передумов для таких температур немає. А те, як вже далі будуть розвиватися синоптичні процеси, ми будемо уточнювати з наближенням тих дат,

– сказала вона.

За її словами, спеки до 35 градусів тепла щонайменше у першій декаді червня чекати не варто. Ба більше, наразі не варто порівнювати температурні значення в Україні з показниками, які зараз фіксують по території Європи.

"Це дуже важливо, тому ми закликаємо медіа бути відповідальними, і якщо з’явився прогноз для Європи, то це не означає, що такі умови будуть на усьому континенті", – наголосила представниця Укргідрометцентрув інтерв'ю.

Синоптикиня зазначила, що погода може суттєво відрізнятися навіть у різних регіонах країни. Так, влітку 2025 року південь України потерпав від спеки та дефіциту опадів, тоді як на заході і півночі було волого і прохолодно.

Таким чином, за словами фахівчині, не варто робити узагальнення стосовно всієї країни на основі ситуації в окремому регіоні і кожну синоптичну ситуацію необхідно розглядати окремо через можливі відмінності по областях.

Нагадаємо, що нещодавно нова хвиля аномальної спеки накрила Європу. Наприклад, у південній частині Франції та в Італії діти втрачали свідомість просто під час уроків через надто високу температуру повітря в цих країнах.