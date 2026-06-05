Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також З теплом, але грозові дощі та шквали посиляться: якою буде погода у першій половині червня

Якою буде погода Україні 6 червня?

Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території переважно без опадів.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Температура вночі +14...+19 градусів; удень +24...+29, у західних областях +20...+25 градусів.

Прогноз погоди на 6 червня у Києві та на Київщині

Тут теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірні, місцями значні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29. У Києві вночі +17...+19, вдень +26...+28 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +26...+28
  • Миколаїв +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +26...+28


Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Укргідрометцентр