Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода Україні 6 червня?

Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території переважно без опадів.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Температура вночі +14...+19 градусів; удень +24...+29, у західних областях +20...+25 градусів.

Прогноз погоди на 6 червня у Києві та на Київщині

Тут теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірні, місцями значні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29. У Києві вночі +17...+19, вдень +26...+28 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +22...+24

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +22...+24

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +24...+26

Вінниця +26...+28

Одеса +26...+28

Миколаїв +26...+28

Херсон +26...+28

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +26...+28

Суми +26...+28

Полтава +26...+28

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +25...+27

Луганськ +24...+26

Харків +26...+28



Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Укргідрометцентр