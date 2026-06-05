Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода Україні 6 червня?
Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території переважно без опадів.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Температура вночі +14...+19 градусів; удень +24...+29, у західних областях +20...+25 градусів.
Прогноз погоди на 6 червня у Києві та на Київщині
Тут теж хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірні, місцями значні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29. У Києві вночі +17...+19, вдень +26...+28 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +22...+24
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +24...+26
- Вінниця +26...+28
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +26...+28
- Суми +26...+28
- Полтава +26...+28
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +24...+26
- Харків +26...+28
Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Укргідрометцентр