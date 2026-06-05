Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также С теплом, но грозовые дожди и шквалы усилятся: какой будет погода в первой половине июня

Какой будет погода в Украине 6 июня?

Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Google Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Температура ночью +14...+19 градусов; днем +24...+29, в западных областях +20...+25 градусов.

Прогноз погоды на 6 июня в Киеве и Киевской области

Здесь тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем умеренные, местами значительные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29. В Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +22...+24
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +24...+26
  • Винница +26...+28
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +25...+27
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +26...+28


Прогноз погоды в Украине на 6 июня / Укргидрометцентр