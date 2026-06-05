Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометерології Віталій Постригань у новій публікації фейсбуці.

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Яку погоду очікувати в Україні?

Синоптик повідомив, що атмосфера над територією України поступово переходить на літній режим, зокрема західні та південно-західні повітряні потоки вже приносять тепле і вологе повітря балканського походження.

Наразі східні регіони перебувають під впливом потужного антициклону з північного сходу, який стримує просування атлантичних циклонів. Тому потепління відбувається поступово, а погодні процеси є менш динамічними.

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Згідно з прогнозом, протягом 5 – 6 червня в Україні переважатиме комфортна літня погода зі слабким вітром. Водночас через нерівномірне прогрівання земної поверхні місцями формуватимуться купчасто-дощові хмари.

Такі хмари можуть спричинити локальні короткочасні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, вдень натомість стовпчики термометрів показуватимуть в межах від 23 до 28 градусів тепла.

За його словами, 7 – 8 червня погодні умови в Україні дещо погіршаться через вплив циклонічної циркуляції. Він зауважив, що найбільше це буде відчутно саме у центральних областях, де здебільшого очікується нестійка погода.

Там очікуються періодичні грозові дощі, а подекуди можливі град і шквали зі швидкістю від 17 до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, а вдень – від 21 до 26 градусів тепла.

За попередніми розрахунками, щонайменше до середини червня комфортне літнє тепло збережеться, але не обійдеться без швидкоплинних літніх злив та гроз,

– резюмував синоптик.

До слова, Наталія Птуха повідомляла, що протягом першої декади червня сильної спеки на території України не очікується, адже температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми для цього періоду.