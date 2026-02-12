Ранее метрополитену передавали 10 тысяч стульев, но большинство из них исчезло. Об этом сообщает издание "Небоскреб".

Куда делись стульчики из киевского метро?

КП "Киевский метрополитен" намерен приобрести 4 460 складных стульев для подземных станций, которые во время воздушных тревог выполняют функцию укрытий.

Из 10 тысяч стульев, переданных в 2023 году Международной организацией по миграции в качестве гуманитарной помощи, сейчас осталось примерно 2 400. Другие или сломались, или их украли. Те поставки включали также одеяла и подушки. Теперь же речь идет о закупке за средства самого предприятия.

Справка: 46 подземных станций столичного метро работают как укрытие круглосуточно. В то же время не все районы Киева имеют доступ к метро.

В октябре 2025 года Киевсовет направил 483 миллионов гривен на обустройство 500 мобильных укрытий. Однако пока установлено только одно – на Лесном массиве, на улице Милютенко, 19.

