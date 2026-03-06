Об этом рассказали на официальной странице КГГА. Там добавили, что все такие очаги находятся под постоянным контролем специалистов.

Почему в столичном метро появились странные пятна?

В Киевском метрополитене объяснили, что большинство станций киевского метро – подземные, поэтому они естественно контактируют с окружающим грунтом и грунтовыми водами.

Во время сильных дождей, обильных осадков или таяния снега уровень подземных вод поднимается, из-за чего в некоторых местах может появляться влага или даже небольшие лужи.

В то же время все такие участки находятся под постоянным наблюдением специалистов метрополитена. А протечки, которые возникают иногда, оперативно устраняют в рамках ежедневного обслуживания и плановых ремонтных работ с использованием современных гидроизоляционных материалов и технологий.

Безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены, а подобные явления являются распространенной особенностью подземных сооружений в мире,

– отметили в метрополитене.

Там также уточнили, что на некоторых станциях, в частности на "Ипподроме", временно открывают технические люки в подвесном потолке для дополнительного проветривания и осмотра конструкций.

Последние инциденты в столичном метро

Недавно на станции метро "Вокзальная" произошел очередной инцидент с эскалатором. Так, у девушки в широких штанах низ одежды затянуло в механизм. Женщина, которая стояла рядом, пыталась помочь, но не успела, вместо этого она и сама упала, ее одежду также затянуло в эскалатор.

К тому же 16 февраля на станции "Теремки" из-за повреждений, полученных во время обстрелов, обвалилась часть подвесного потолка.