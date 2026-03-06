Об этом говорится на сайте Киевской городской военной администрации.

К теме В Киеве загорелся трамвай прямо во время движения: есть ли пострадавшие

Что рассказали в КГГА о пользовании мостом Патона?

О том, что мост Патона в Киеве можно эксплуатировать, но с ограничениями определили на совещании, состоявшемся на базе КП "Киевавтодормост" с участием представителей Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского.

В целом установлены следующие ограничения:

запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что весовые ограничения и изменения в организации дорожного движения на мосту Патона ввели еще в 2020 году, чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции перехода. В частности, там установили водоналивные барьеры для запрета движения крайними полосами проезжей части и ограничения проезда тяжеловесного транспорта.

В КГГА также отметили, что по результатам технического обследования моста было определено его состояние, условия дальнейшей эксплуатации и первоочередные меры для дальнейшего содержания.

В Департаменте транспортной инфраструктуры подчеркнули, что, кроме плановых обследований сооружения, специалисты КП "Киевавтодормост" осуществляют постоянный мониторинг изменений технического состояния моста.

В течение последних 5 лет мостовики выполнили:

очистку главных балок пролетных строений;

усиление отдельных участков перильного ограждения;

ремонт и укрепление гранитных плит парапетов;

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части;

заливку трещин;

ремонт деформационных швов;

демонтаж отделки на въездной колонне на левом берегу.

Сейчас предприятие обеспечивает круглосуточный контроль и выполняет комплекс работ по содержанию моста.

Что писали о необходимости ремонта моста Патона?