Якого подорожчання овочів чекати у квітні?
Як розповіла в коментарі 24 Каналу науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало, за підсумками квітня можна очікувати помірного здорожчання овочів через додаткові витрати на зберігання та транспортування.
Експертка зазначає, що формування ціни на овочі залежить від обсягів постачання, вартості зберігання й транспортування, а також тарифів на електроенергію й цін на пальне, що істотно зростають останнім часом.
У квітні 2026 року очікується сезонне здорожчання плодоовочевої продукції: овочів – до 5 %, плодів – до 7% проти нинішніх цін.
Як зауважує експертка, в Україні близько 88% овочів – до 7,5 мільйона тонн – вирощують господарства населення. Тож формування пропозиції та цін на ринку суттєво залежить від умов зберігання й логістики.
Скільки коштують овочі у квітні?
Станом на першу декаду квітня середні ціни на овочі демонструють різну динаміку. До прикладу, суттєво здорожчали молода картопля, помідори і часник. Тоді як здешевшали молода капуста, огірки, болгарський перець, рожева картопля.
За даними "Мінфіну", станом на 9 квітня у середньому овочі в Україні коштують так:
- Капуста молода – 80,70 гривні за кілограм (-19 гривень з початку квітня);
- Капуста білокачанна – 10,20 гривні за кілограм (+0,95 гривні з початку квітня);
- Картопля – 18,70 гривні за кілограм (-0,5 гривні з початку квітня);
- Картопля молода – 37,46 гривні за кілограм (+13,06 гривні з початку квітня);
- Картопля рожева – 29,99 гривні за кілограм (-10 гривень з початку квітня);
- Цибуля ріпчаста – 8,56 гривні за кілограм (+0,93 гривні з початку квітня);
- Цибуля синя – 23,75 гривні за кілограм (-2,35 гривні з початку квітня);
- Морква – 12,57 гривні за кілограм (+0,17 гривні з початку квітня);
- Огірки гладкі – 178,95 гривні за кілограм (-6,84 гривні з початку квітня);
- Огірки колючі – 224,50 гривні за кілограм (-63,5 гривні з початку квітня);
- Перець болгарський жовтий – 310,35 гривні за кілограм (-4,32 гривні з початку квітня);
- Помідори червоні – 259,94 гривні за кілограм (+36,35 гривні з початку квітня);
- Помідори рожеві – 341,77 гривні за кілограм (+3,34 гривні з початку квітня);
- Помідори сливка – 264,50 гривні за кілограм (+12,3 гривні з початку квітня);
- Буряк – 9,30 гривні за кілограм (-0,53 гривні з початку квітня);
- Часник – 166,15 гривні за кілограм (+17,41 гривні з початку квітня);
- Часник молодий – 170,62 гривні за кілограм (-6,67 гривні з початку квітня).
Зауважимо! На здешевшання овочів впливають як падіння попиту через погіршення якості продукції, оскільки деякі втрачають товарний вигляд, так і тиск імпорту, який заходить на український ринок і збільшує конкуренцію.
Як змінилася вартість великоднього кошика?
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для 24 Каналу розповів, що вартість великоднього кошика у 2026 році становитиме майже 500 гривень у його базовому вигляді. Сюди входять паска, яйця, сіль, хрін та свічки.
Найбільше здорожчали випікання паски – на 12%, а також вартість яєць – на 13%. Загалом вартість базового великоднього кошика порівняно з 2025 роком буде вищою на 12%.
Максимальна вартість великоднього кошика на основі базових продуктів, але з додаванням ковбаси, сиру, сала, гірчиці, огірків та помідорів, а також пляшки кагору, зросте в середньому до 1 383 гривень. Це на 17% більше, ніж у 2025 році.