Які овочі дешевшають?

На українському ринку продовжує домінувати тенденція до зниження цін на овочі, повідомляє EastFruit. Найбільше подешевшали ріпчаста цибуля (з 6 – 8 до 6 – 7 гривень за кілограм) та столовий буряк (з 7 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм), а після короткого періоду стабільності знову почала дешевшати білокачанна капуста (з 8 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм).

Дивіться також В Україні обвалилися ціни на тепличні огірки: що сталося на ринку

Значне збільшення обсягів збору тепличної продукції також вплинуло на ціни. Зокрема, огірки продовжили дешевшати через розширення пропозиції від місцевих виробників (з 140 – 220 до 130 – 200 гривень за кілограм).

Крім того, знизилися ціни на солодкий перець (з 250 – 270 до 200 – 220 гривень за кілограм) і червонокачанну капусту (з 20 – 25 до 18 – 22 гривень за кілограм), що свідчить про загальний тиск пропозиції на ринок овочів.

Що відбувається у сегменті зелені та ягід?

У сегменті зелені також зафіксовано зниження вартості. Зокрема, подешевшали зелена цибуля та кріп, що пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку.

Активні поставки редису змусили продавців переглядати ціни у бік зниження (з 70 – 85 до 68 – 75 гривень за кілограм), адже конкуренція між виробниками посилилася.

У фруктово-ягідному сегменті продовжила дешевшати суниця садова (з 190 – 210 до 150 – 170 гривень за кілограм). Таким чином, загальна динаміка ринку свідчить про поступове здешевлення сезонної продукції на тлі зростання її доступності.

Перші українські помідори вже на ринку: чому ціни б'ють рекорди?