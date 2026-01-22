Виноград у супермаркетах дорогий
На тлі загального подорожчання харчових продуктів в Україні різко виділяється ціна на виноград, повідомляє Новини.LIVE. У одному зі столичних супермаркетів цей фрукт продають за рекордною вартістю – кілька тисяч гривень за кілограм.
Читайте також Овочі дорожчають, цитрусові дешевшають: що відбувається з цінами на ринку України
За даними "Мінфіну", середня ціна винограду в країні станом на 20 січня 2026 року становить близько 247 гривень за кілограм. Водночас у мережі "Сільпо" з'явився виноград, ціна якого перевищує цей показник більш ніж у десять разів. В асортименті одного з київських супермаркетів виноград за ціною 3 000 гривень за кілограм. Його реалізують у контейнерах по 500 грамів вартістю 1 499 гривень. Згідно з інформацією на етикетці, продукцію імпортовано з Південної Кореї.
Дещо дешевше коштує білий виноград – упаковка вагою 800 грамів обійдеться покупцям у 2 099 гривень. Країною походження також зазначена Південна Корея. Високу ціну продавці пояснюють значними витратами на транспортування та зберігання.
Які ціни на виноград у супермаркетах?
Водночас у більшості українських торгівельних мереж виноград залишається значно доступнішим. Станом на середину січня 2026 року мінімальні ціни за кілограм коливаються від приблизно 63 до майже 360 гривень:
- АТБ — 62,99 гривні;
- Варус — 89,90 гривні;
- МегаМаркет — 137,70 гривні;
- Ашан — 217,30 гривні;
- Метро — 238,16 гривні;
- Сільпо — 269 гривень;
- Новус — 269 гривень;
- Фора — 359,80 гривні.
Зверніть увагу! За інформацією галузевого порталу EastFruit, початок 2026 року супроводжується зростанням цін на овочі та фрукти, особливо на тепличну продукцію. Ціни на виноград за цей період піднялися до 70 – 130 гривень за кілограм, тоді як наприкінці грудня його продавали по 60 – 80 гривень.
Запаси тануть, ціни ростуть: в Україні подорожчали столові буряки
Ціни на столові буряки в Україні зросли на 19% через скорочення пропозиції якісної продукції.
Поточні ціни на буряки в Україні на 49% нижчі, ніж минулого року, і подальше здорожчання може активізувати продажі зі сховищ.