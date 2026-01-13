Які овочі здорожчали з грудня минулого року?

Ціни на овочі в Україні на початку цього року переважно зростали, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Скорочення пропозиції продукції невисокої якості призвело до зростання цін на білокачанну капусту (з 6 – 10 до 8 – 10 гривень за кілограм) та цибулю (з 4 – 9 до 7 – 9 гривень за кілограм).

На тлі підвищеного попиту дорожчали тепличні овочі. Дорожче, ніж наприкінці минулого року, продавалися броколі (з 70 – 90 до 110 – 170 гривень за кілограм), цвітна (з 25 – 35 до 35 – 45 гривень за кілограм) та пекінська капусти (з 16 – 20 до 20 – 25 гривень за кілограм). Підвищилися ціни на редиску (з 25 – 40 до 70 – 80 гривень за кілограм) та зелень.

Єдиною позицією, що подешевшала, стала синя капуста, вартість якої знизилися на тлі зростаючої пропозиції (з 20 – 30 до 20 – 25 гривень за кілограм).

Як змінилися ціни на фрукти?

Ціни у фруктовому сегменті змінилися різноспрямовано. Яблуко (з 20 – 40 до 17 – 35 гривень за кілограм) та груша (з 25 – 65 до 25 – 55 гривень за кілограм) подешевшали, а виноград подорожчав (з 60 – 80 до 70 – 130 гривень за кілограм).

Ціни на авокадо знизилися (з 65 – 120 до 60 – 115 гривень за кілограм), а мандарин зросли (з 65 – 100 до 75 – 185 гривень за кілограм). Діапазон цін на гранат розширився, а апельсин скоротився.

Ціни на капусту в Україні знову почали рости