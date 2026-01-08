Імпортні сири заполоняють український ринок

Наприкінці року попит на сири в Україні пожвавився, але основним бенефіціаром цього зростання стала імпортна продукція, повідомляє 24 Канал із посиланням на Infagro. Пропозиція недорогих європейських сирів у грудні суттєво збільшилася, тоді як продажі українських виробників підтримувалися переважно за рахунок акцій, що негативно вплинуло на рентабельність.

Очікуючи слабшого попиту в січні, виробники ще наприкінці року скорочували випуск. У підсумку за рік виробництво твердих і напівтвердих сирів зменшилося порівняно з попереднім роком, зазначають експерти.

Учасники ринку не прогнозують зниження імпорту й у 2026 році, адже сири з ЄС залишаються конкурентними за ціною. Вже зараз значна частка продажів напівтвердих сирів припадає на європейську продукцію, і ця тенденція, ймовірно, лише посилюватиметься.

Навіть під час акцій українські сири часто коштують дорожче за імпортні аналоги, що змушує виробників або йти на глибокі знижки, або зменшувати обсяги виробництва. Для частини компаній альтернативою внутрішньому ринку залишається експорт, де цінові умови виглядають привабливішими.

Зверніть увагу! Водночас сегмент плавлених сирів демонструє відносну стабільність – без різких змін попиту чи виробництва, що робить його однією з найбільш збалансованих ніш на сирному ринку.

