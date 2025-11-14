Цены на картофель начали опускаться

На этой неделе в Украине начали снижаться цены на картофель, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Эксперты отмечают, что на прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать отпускные цены, однако уже в начале текущей недели стало очевидно, что при уровне цен реализовать объемы, не подлежащих хранению, до наступления морозов будет крайне сложно.

Поэтому производители картофеля на середину недели начали синхронно снижать отпускные цены, пытаясь возродить интерес оптовиков к своему товару.

Так, сейчас фермеры в основных регионах производства готовы отгружать качественный картофель по 7 – 13 гривен за килограмм (17 – 31 цент за килограмм), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время владельцы качественного картофеля на сегодня предпочитают не спешить с реализацией имеющихся объемов продукции, ожидая улучшения ценовой ситуации на рынке. Стоит добавить, что в сложившихся условиях,, цены на картофель на рынке Украины на данный момент уже в среднем на 58% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Сколько стоит картофель в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на картофель:

Auchan 15,30 гривны за килограмм;

15,30 гривны за килограмм; Megamarket 15,90 гривны за килограмм;

15,90 гривны за килограмм; АТБ 11,99 гривны за килограмм;

11,99 гривны за килограмм; Сильпо 18 гривен за килограмм;

18 гривен за килограмм; Varus 13,90 гривны за килограмм.

